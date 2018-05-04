«Не поняли друг друга»: в Тюмени мать ребенка-аутиста поругалась в водителем автобуса

В Тюмени, 28 апреля, в автобусе №55 пассажирка автобуса поссорилась с водителем за то, что тот не разрешил её ребенку-аутисту постоять возле передней двери. Свидетельницей конфликта стала одна из пассажирок. — Мама ребёнка пыталась объяснить, что он не может сидеть в автобусе из-за заболевания. Он ответил в грубой форме и чуть не вытолкал его от двери. Ребенок получил моральную травму! — рассказала 72.ru Татьяна Снохина. Инцидент произошел на остановке «Драматический театр». История дошла до компании-перевозчика АО «ТПАТП №1», в которой числится данный автобус. Руководство попыталось разобраться в ситуации. Для этого пришлось даже поднимать записи с камер видеонаблюдения. — Водитель рассказал, как все было. Его слова подтверждают и камеры, которые установлены в салоне. Женщина с ребенком зашли в автобус, прошли на первую площадку. Мама попросила разрешения у водителя постоять ребенку здесь. Водитель слышал лишь часть фразы и услышал лишь слово «больной». Поскольку салон был свободный, водитель предложил пройти внутрь и сесть на удобные для них места. Пассажирка, видимо, тоже услышала часть фразы, поэтому занервничал и вышла, — рассказали в АО «ТПАТП №1». По факту случившегося мужчина написал объяснительную. После чего в компании предположили, что мать ребенка и водитель друг друга не поняли. Из-за чего между ними и произошла ссора. Ранее к водителю автобуса, по данным компании-перевозчика, никаких нареканий на работу не было.

Чтобы разобраться в ситуации тюменские перевозчики нередко используют записи с камер видеонаблюдения. В феврале кондуктор высадила девочку из автобуса девочку за то, что у нее не было 5 рублей. Работницу транспортного предприятия нашли по видеозаписям с камер. Тогда отделалась замечанием от своего руководства.

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