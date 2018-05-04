Япония готовится провести первое испытание летающему автомобилю

По предварительным данным ожидается, что автомобиль сможет летать со скоростью 100 км/ час и подниматься на высоту в 10 метров.

Япония завершила все подготовительные работы для запуска первого летающего автомобиля, испытания которого запланированы на май 2018 года, которые будут проводиться на полигоне автомобилестроительного завода Toyota Motors в городе Тоёда.

Машина оснащена четырьмя винтами и чем-то напоминает квадракоптер, по земле она сможет передвигаться при помощи трех колес. Высота машины составит 1,5 метра, длина 3,7 метра и рассчитана на перевозку двух человек.

Ожидается, что полное завершение работ будет осуществлено к 2020 году, и автомобиль будет участвовать в открытии Олимпийских игр. В продажу же он поступит не раньше 2025 года. Но чтобы использовать такой автомобиль в личных целях требуется полностью пересмотреть законодательство и привлечь инвесторов для его выпуска.