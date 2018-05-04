Два светофора на границе Лосинки перенастроили для удобства пешеходов

Светофоры на двух перекрестках на границе Лосинки перенастроили для удобства пешеходов. Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), речь идет о перекрестках на улице Менжинского с Коминтерна и Изумрудной.

— Работу светофоров оптимизировали на наиболее оживленных перекрестках, — пояснил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков

Всего таким образом в столице перенастроили 30 светофоров. На части перекрестков зеленый сигнал теперь горит дольше, а на других пешеходам приходится меньше ждать разрешающего сигнала. (иб)