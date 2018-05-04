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Два светофора на границе Лосинки перенастроили для удобства пешеходов
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Два светофора на границе Лосинки перенастроили для удобства пешеходов 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Светофоры на двух перекрестках на границе Лосинки перенастроили для удобства пешеходов. Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), речь идет о перекрестках на улице Менжинского с Коминтерна и Изумрудной.
— Работу светофоров оптимизировали на наиболее оживленных перекрестках, — пояснил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.
Всего таким образом в столице перенастроили 30 светофоров. На части перекрестков зеленый сигнал теперь горит дольше, а на других пешеходам приходится меньше ждать разрешающего сигнала. (иб)
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