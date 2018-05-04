Ещё
Курс на Лето в Порше Центр Москва.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курс на Лето в Порше Центр Москва. 

Wroom.ru 36 минут назад
Фото: Wroom.ru
Порше Центр Москва открывает Летний сезон: сезон путешествий под открытым небом, сезон больших скоростей и спортивных автомобилей, ярких цветов и не менее ярких эмоций.
Вы любите динамичную езду и не любите пропускать особые моменты?
Тогда для Вас у нас есть особое предложение:
Порше Центр Москва представляет Вашему вниманию впечатляющую палитру автомобилей Porsche с минимальным пробегом из корпоративного автопарка:
Их возраст не превышает 1 год, а пробег — 6 300 км. Все автомобили имеют сертификат Porsche Approved*. Все автомобили с гарантией официального дилера. Все автомобили прошли полную диагностику и находятся в отличном техническом состоянии.
Также Вы получите:
Бонус при покупке автомобиля Porsche Approved с использованием услуги трейд-ин. Специальную кредитную программу со сниженной ставкой на все модели Porsche Approved. Дополнительную привилегию на автомобиль при оформлении полиса КАСКО. Снижение стоимости автомобиля при дооснащении его оригинальным оборудованием Porsche Tequipment**. ⠀
Запланируйте покупку Porsche и встречайте яркие, теплые дни за рулем спортивного автомобиля.
Подробности по телефону: +7 (495) 241 59 61  Порше Центр Москва — единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.
Ждём Вас по адресу:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10  www.porsche-moscow.ru  * Одобрено Porsche
** Дополнительное оборудование Porsche
Wroom.ru: последние новости
АвтоВАЗ снова увеличил цены на все автомобили Лимитированный автомобиль Mercedes-Maybach G 650 Landaulet за 85 000 000 рублей В России начали действовать поправки в ПДД о «вафельной» разметке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменились правила техосмотра
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Toyota Camry XV70 вышла на тесты1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение