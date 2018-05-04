Курс на Лето в Порше Центр Москва.

Порше Центр Москва открывает Летний сезон: сезон путешествий под открытым небом, сезон больших скоростей и спортивных автомобилей, ярких цветов и не менее ярких эмоций.

Вы любите динамичную езду и не любите пропускать особые моменты?

Тогда для Вас у нас есть особое предложение:

Порше Центр Москва представляет Вашему вниманию впечатляющую палитру автомобилей Porsche с минимальным пробегом из корпоративного автопарка:

Их возраст не превышает 1 год, а пробег — 6 300 км. Все автомобили имеют сертификат Porsche Approved*. Все автомобили с гарантией официального дилера. Все автомобили прошли полную диагностику и находятся в отличном техническом состоянии.

Также Вы получите:

Бонус при покупке автомобиля Porsche Approved с использованием услуги трейд-ин. Специальную кредитную программу со сниженной ставкой на все модели Porsche Approved. Дополнительную привилегию на автомобиль при оформлении полиса КАСКО. Снижение стоимости автомобиля при дооснащении его оригинальным оборудованием Porsche Tequipment**. ⠀

Запланируйте покупку Porsche и встречайте яркие, теплые дни за рулем спортивного автомобиля.

Подробности по телефону: +7 (495) 241 59 61 Порше Центр Москва — единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.

Ждём Вас по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 www.porsche-moscow.ru * Одобрено Porsche

** Дополнительное оборудование Porsche