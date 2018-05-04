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Два человека погибли во время погрузки машины на эвакуатор под Петербургом
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Два человека погибли во время погрузки машины на эвакуатор под Петербургом 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Серьезная авария на Кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Ленинградской области унесла жизни двух человек. Очевидец снял на видео последствия страшного ДТП.
Трагический инцидент произошел, как уточняет 47news, около трех часов дня 4 мая на 84-м километре внутреннего кольца КАД. Незадолго до этого на крайней левой полосе остановилась владелица Skoda — женщина вызвала на место эвакуатор, поскольку самостоятельно перемещаться сломанная машина не могла.
Во время погрузки легковушки в нее на полном ходу врезалась Skoda Fabia. Удар был такой силы, что и водителя, и его пассажира выбросило из салона, от полученных травм они скончались на месте. Владелицу сломанной Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии.
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