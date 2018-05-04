Камеры искоренят взятки?

Обратил внимание, что сотрудники ГИБДД начали носить видеокамеры, прикреплённые к одежде. Зачем это нужно? И. Стрепилин, Колпино

В апреле всем сотрудникам ГИБДД Петербурга и Ленобласти раздали персональные видео— регистраторы. Теперь каждый инспектор обязан носить камеру «Дозор 77», которая записывает все их действия во время несения службы. По мнению руководства МВД, нововведение должно дисциплинировать как инспекторов, так и водителей. Одни не смогут принять взятку, другие — предложить.

— Очевидно, что с 1 апреля взаимоотношения между водителями и инспекторами очень изменились, — считает член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов . — Поборы на дорогах должны прекратиться. Главное, чтобы в Петербурге не повторилась московская ситуация. Там видеорегистраторы используют уже год. Чего только не происходило с камерами: они случайно тонули, оказывались в кармане так, что совсем ничего не снимали, терялись. В итоге записей после общения на дороге часто не оставалось. Остаётся надеяться, что в Петербурге более культурные и честные инспекторы ГИБДД и таких случайностей происходить не будет.

Отметим, что полицейский обязан предупредить автолюбителя, что ведётся видеофиксация и их разговор может быть использован в суде. Все записи должны храниться в течение месяца на жёстком диске в подразделении ГИБДД.