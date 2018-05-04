Двор в Щелкове затопило из‑за прорыва трубы водоснабжения

Трубу водопровода прорвало в пятницу на улице Чкаловская, 6 в подмосковном Щелкове, ремонтные работы планируется завершить до 21:00, сообщил РИАМО сотрудник отдела по связям с общественностью администрации Щелковского района.

«Авария произошла сегодня утром в 7:00. К месту ЧП были оперативно направлены две бригады Щелковского водоканала в количестве восьми человек. В течение 40 минут водопровод был перекрыт, водоснабжение восьми многоквартирных домов было восстановлено по резервной схеме», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до 21:00 ремонт на основной нитке водопровода будет закончен.