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Двор в Щелкове затопило из‑за прорыва трубы водоснабжения
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Двор в Щелкове затопило из‑за прорыва трубы водоснабжения 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Трубу водопровода прорвало в пятницу на улице Чкаловская, 6 в подмосковном Щелкове, ремонтные работы планируется завершить до 21:00, сообщил РИАМО сотрудник отдела по связям с общественностью администрации Щелковского района.
«Авария произошла сегодня утром в 7:00. К месту ЧП были оперативно направлены две бригады Щелковского водоканала в количестве восьми человек. В течение 40 минут водопровод был перекрыт, водоснабжение восьми многоквартирных домов было восстановлено по резервной схеме», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что до 21:00 ремонт на основной нитке водопровода будет закончен.
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