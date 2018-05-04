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Видео с воздуха: участок трассы М-5 у «Меги» полностью открыли для движения
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Видео с воздуха: участок трассы М-5 у «Меги» полностью открыли для движения 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары сняли с квадрокоптера участок федеральной трассы М-5 в районе Крутых Ключей.
М-5 у «Меги» открыли полностью
Ремонт небольшого моста через водоем делали около двух лет. Рабочие, чтобы полностью не перекрывать движение, закрывали дорогу частями. Однако это не спасло некоторых автомобилистов от проблем.
В августе прошлого года в серьезную аварию здесь попал пассажирский автобус Пермь — Самара. Водитель общественного транспорта уснул за рулем и врезался в бетонные блоки ограждения.
Сейчас движение по этому отрезку открыто полностью. Здесь не только переложили верхнюю часть асфальтового покрытия, но и укрепили конструкции моста.
— Дорожники как раз успели к началу активного дачного сезона, — говорят самарцы.
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