Видео с воздуха: участок трассы М-5 у «Меги» полностью открыли для движения

Жители Самары сняли с квадрокоптера участок федеральной трассы М-5 в районе Крутых Ключей.

М-5 у «Меги» открыли полностью

Ремонт небольшого моста через водоем делали около двух лет. Рабочие, чтобы полностью не перекрывать движение, закрывали дорогу частями. Однако это не спасло некоторых автомобилистов от проблем.

В августе прошлого года в серьезную аварию здесь попал пассажирский автобус Пермь — Самара. Водитель общественного транспорта уснул за рулем и врезался в бетонные блоки ограждения.

Сейчас движение по этому отрезку открыто полностью. Здесь не только переложили верхнюю часть асфальтового покрытия, но и укрепили конструкции моста.

— Дорожники как раз успели к началу активного дачного сезона, — говорят самарцы.