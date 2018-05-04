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Что же на самом деле стояло за таинственным ДТП с бензовозом
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Что же на самом деле стояло за таинственным ДТП с бензовозом 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Водитель бензовоза, перевозивший свыше 40 тонн топлива, выехал на обочину и снес столб высоковольтной линии электропередачи и два дорожных знака. На записи видно, как провода замыкаются с эффектными вспышками и целым фейерверком искр. К счастью, на пути у неуправляемого грузовика никого не оказалось, а сам водитель не пострадал.
Однако интереснее всего было послушать версию о причине ДТП. 63-летний водитель рассказал, что ему в голову… влетела птица. Дескать, она пробила лобовое стекло и ударилась ему в лицо, из-за чего он потерял управление. Но, увы, видео не подтверждает его слова, заявили полицейские. Честно говоря, судя по тому, как цистерновоз плавно смещается к обочине, больше всего верится в то, что водитель попросту заснул за рулем.
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