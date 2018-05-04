Что же на самом деле стояло за таинственным ДТП с бензовозом

Водитель бензовоза, перевозивший свыше 40 тонн топлива, выехал на обочину и снес столб высоковольтной линии электропередачи и два дорожных знака. На записи видно, как провода замыкаются с эффектными вспышками и целым фейерверком искр. К счастью, на пути у неуправляемого грузовика никого не оказалось, а сам водитель не пострадал.

Однако интереснее всего было послушать версию о причине ДТП. 63-летний водитель рассказал, что ему в голову… влетела птица. Дескать, она пробила лобовое стекло и ударилась ему в лицо, из-за чего он потерял управление. Но, увы, видео не подтверждает его слова, заявили полицейские. Честно говоря, судя по тому, как цистерновоз плавно смещается к обочине, больше всего верится в то, что водитель попросту заснул за рулем.