Полицейские ЮВАО задержали мужчину, подозреваемого в угоне такси с проспекта Защитников Москвы

Сотрудники правоохранительных органов ЮВАО нашли угнанный автомобиль, похищенный из района Некрасовка и задержали подозреваемого в угоне.

На проспекте Защитников Москвы, молодой человек совершил угон такси марки « Рено », воспользовавшись тем, что водитель потерял бдительность.

— Пассажир попросил водителя притормозить и сходить в магазин за водой. Водитель выполнил просьбу, но когда вернулся, припаркованного такси на месте не оказалось, — уточнил источник в правоохранительных органах

Угнанный автомобиль был найден неподалеку от места происшествия — на Привольной улице. Подозреваемый в угоне задержан. (ск)