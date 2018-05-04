Полицейские ЮВАО задержали мужчину, подозреваемого в угоне такси с проспекта Защитников Москвы 

Сотрудники правоохранительных органов ЮВАО нашли угнанный автомобиль, похищенный из района Некрасовка и задержали подозреваемого в угоне.
На проспекте Защитников Москвы, молодой человек совершил угон такси марки «Рено», воспользовавшись тем, что водитель потерял бдительность.
— Пассажир попросил водителя притормозить и сходить в магазин за водой. Водитель выполнил просьбу, но когда вернулся, припаркованного такси на месте не оказалось, — уточнил источник в правоохранительных органах.
Угнанный автомобиль был найден неподалеку от места происшествия — на Привольной улице. Подозреваемый в угоне задержан. (ск)