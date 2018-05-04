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Брошенный автомобиль убрали из двора на Лобненской улице
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Брошенный автомобиль убрали из двора на Лобненской улице 

Управа района Дмитровский города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Машина стояла на пешеходном тротуаре у дома 6. С просьбой решить проблему житель Дмитровского района обратился на портал «Наш город».
Меры приняли через пять дней после поступления заявки. Официальный ответ за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко был размещен на портале в установленный срок.
«Сообщаем, что указанный в обращении автомобиль перемещен силами владельца. Проход и проезд обеспечены», — отмечается в ответе.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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