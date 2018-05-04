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Скутерист решил отстоять через суд право на пьяную езду
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Скутерист решил отстоять через суд право на пьяную езду 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Владелец скутера из города Белово Кемеровской области, которого лишили прав за пьяную езду, обратился в Верховный суд России, пытаясь доказать, что мопед не является транспортным средством, поэтому необязательно управлять им трезвым. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет РАПСИ.
Из материалов дела следует, что сотрудники ГИБДД остановили скутериста, у которого наблюдались явные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался от исследования на наличия в организме алкоголя и от подписи в протоколах отстранения от управления мопедом и протоколах об административном правонарушении. В результате водителя лишили права управлять транспортом на 1 год и 7 месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование.
Мужчина подал жалобу в Верховный суд, в которой указал, что в день задержания он управлял скутером с объемом двигателя 49,5 кубических метра и максимальной скоростью менее 50 километров в час, на управление которым не требуется водительское удостоверение и который не подлежит регистрации в органах ГИБДД. По его мнению, в силу примечания к статье 12.1 КоАП РФ мопеды и скутеры не относятся к транспортным средствам, при управлении которыми установлена административная ответственность.
Следовательно, посчитал автор жалобы, на водителей менее скоростных транспортных средств не распространяются и остальные положения кодекса, в том числе и обязанность садиться за руль трезвым.
Однако Верховный суд отметил, что любое средство для перевозки людей по дорогам — скутеры, мопеды, квадроциклы — является транспортом, управлять которым в состоянии алкогольного опьянения нельзя.
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