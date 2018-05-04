Ещё
В Бурятии жители перекрыли федеральную трассу после смертельного ДТП с ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бурятии жители перекрыли федеральную трассу после смертельного ДТП с ребенком 

Газета.Ru 34 минуты назад
В Бурятии местные жители после смертельного ДТП, в котором погиб ребенок, перекрыли федеральную трассу и устроили стихийный митинг. Об этом сообщает «Байкал Daily».
Несанкционированный митинг поздно вечером 3 мая устроили жители села Сотниково Иволгинского района, после того, как 2 мая на пешеходном переходе под колесами грузовика здесь погиб семилетний мальчик.
Собравшиеся перекрыли федеральную трассу в том месте, где произошла трагедия. Они потребовали немедленной встречи с главой села и района. Также жители заявили, что перед школой должен быть установлен «лежачий полицейский» или построен надземный или подземный переход.
На месте акции образовалась крупная пробка — люди не хотели расходиться, несмотря на все усилия местной полиции. В итоге глава района Виктор Очиров пообещал обсудить ситуации с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
Газета.Ru: последние новости
На Украине автомобиль ВСУ спровоцировал крупное ДТП, десять раненых В Днепре грузовик протаранил более 10 автомобилей Возбуждено дело о подделке документов для поездки школьников на автобусе в Германию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»82
В России изменились правила техосмотра
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение