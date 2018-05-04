СК еще раз проверит инцидент с нападением депутата на водителя в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости , Юлия Насулина. Следователи проведут дополнительную проверку по факту дорожного инцидента в Ростове-на-Дону, по результатам которой будет принято законное решение, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева

По информации источника в правоохранительных органах региона, речь идет об инциденте с депутатом гордумы Игорем Амуралем.

Ранее источник «Ростовских Вестей» сообщил, что днем 15 марта в центре Ростова-на-Дону депутат от "Единой России" Амураль разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля и напал на водителя. По информации издания, он «приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, при этом несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке потерпевшего», после чего скрылся с места происшествия. По результатам проверки в возбуждении дела было отказано.

"По указанию руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожного инцидента с участием двух водителей отменено", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что по результатам дополнительной проверки следствием будет принято законное решение.

В понедельник комиссия гордумы Ростова-на-Дону на внеочередном заседании также рассмотрит вопрос о причастности депутата Амураля к информации, изложенной в СМИ. В отделении партии «Единая Россия» РИА Новости сообщили, что в случае возбуждения уголовного дела, членство депутата в партии будет приостановлено.