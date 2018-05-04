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В ДТП с автомобилем ФСИН под Петербургом погибли двое осужденных
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В ДТП с автомобилем ФСИН под Петербургом погибли двое осужденных 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Двое осужденных погибли в автомобиле УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Автомобиль «Валдай», в котором находилось четверо сотрудников и пять осужденных, попал в ДТП. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение со спецавтомобилем. В результате ДТП спецавтомобиль перевернулся. Двое осужденных погибли, один получил травму.
Сотрудники управления по конвоированию не пострадали. По данному факту проводится проверка.
По данным регионального УГИБДД, ДТП произошло в 14.50 мск на 57-м километре федеральной автодороги А-180 «Нарва».
Ранее сообщалось, что В Мурманске столкнулись спешившие на вызов автомобили ДПС и ППС. По факту аварии назначена служебная проверка.
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