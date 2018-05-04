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Под Питером грузовик протаранил микроавтобус ФСИН с арестантами

Байкер попал в лобовое столкновение, увернувшись от пешеходов в Краснодаре. Видео

Два человека погибли во время погрузки машины на эвакуатор под Петербургом