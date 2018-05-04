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В Орле столкнулись маршрутка и «четырнадцатая»
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В Орле столкнулись маршрутка и «четырнадцатая» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 4 мая, в Орле произошла авария с участием ГАЗели, которая следует по 18 маршруту.
Пути транспортных средств пересеклись на перекрестке улиц Комсомольская и Розы Люксембург примерно в 14:00.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, пострадал водитель ВАЗ-2114. Он был доставлен в медицинское учреждение. В маршрутке обошлось без травм.
Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сообщение В Орле столкнулись маршрутка и «четырнадцатая» появились сначала на РИА 57.
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