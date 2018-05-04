В Орле столкнулись маршрутка и «четырнадцатая»

Сегодня, 4 мая, в Орле произошла авария с участием ГАЗели, которая следует по 18 маршруту.

Пути транспортных средств пересеклись на перекрестке улиц Комсомольская и Розы Люксембург примерно в 14:00.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, пострадал водитель ВАЗ-2114. Он был доставлен в медицинское учреждение. В маршрутке обошлось без травм.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.