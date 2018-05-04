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В Ленобласти произошло ДТП с автомобилем ФСИН
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В Ленобласти в ДТП с автомобилем ФСИН погибли двое осужденных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Двое осуждённых погибли в автомобиле УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который попал в ДТП днём в пятницу в Ленобласти, сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, автомобиль "Валдай", в котором находилось 4 сотрудника и 5 осужденных, попал в ДТП. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение со спецавтомобилем. После столкновения спецавтомобиль перевернулся.
"В результате аварии 2 осужденных погибли, 1 получил травму. Сотрудники управления по конвоированию не пострадали. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.
По данным регионального УГИБДД, ДТП произошло в 14.50 мск на 57-м километре федеральной автодороги А-180 "Нарва".
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