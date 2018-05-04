На скорость не влияет: Моржаретто назвал косметическими изменения правил техосмотра

Новые изменения в правилах прохождения технического осмотра автомобилей являются по сути косметическими, сама же система требует серьезных корректив.

С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила технического осмотра автомобилей.

Теперь диагностическая карта выдается на любой автомобиль, но с указанием нарушений. Раньше, если при прохождении осмотра автомобиль не соответствовал хотя бы одному из обязательных требований безопасности, карта не выдавалась. Также изменились правила наказания недобросовестных операторов ТО. Прежде ответственность предполагалась за выдачу диагностических карт владельцам неисправных автомобилей. Теперь специально оговорено, что операторов накажут за выдачу карты с положительным вердиктом при условии, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности.

Кроме того, под запретом оказалась — для проходящих техосмотр — тонировка фар, установка на них непредусмотренных производителем оптических элементов.

Сложная процедура

Разговоры о том, что техосмотр нужно куда-то двигать, идут уже давно, говорит партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто

"Есть кардинальные предложения — забрать у РСА и отдать кому-то еще. Однако на сегодняшний день забрать ТО никто не готов. Поэтому те изменения, которые вносятся, на саму суть процесса никак не влияют. Ничего нового эти коррекции не несут и являются косметическими", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Эксперт не ждет кардинального реформирования процедуры техосмотра, именно по той причине, что нет желающих взять на себя это целиком. Система техосмотра — сложная процедура, где нужно организовывать буквально с нуля.

Нужен-не нужен

При этом вопрос целесообразности техосмотра как такового тоже вполне дискуссионен.

"Техосмотр — вещь в себе, во многих странах он отменен в принципе. В правилах дорожного движения записано, что за техническое состояние автомобиля в любом случае отвечает водитель. И по большому счету, ТО для легковых автомобилей действительно можно было бы и отменить", — говорит Моржаретто.

Проще сделать по американскому стандарту, где в большинстве штатов техосмотр отменен, но в страховке сразу прописывается регрессный вариант по отношению к водителю. Если выяснится, что автомобиль был неисправен, то водитель в случае аварии платит за себя и за всех, а в следующий раз цена его страховки будет запредельной, отметил эксперт.

И даже если вариант отмены техосмотра для легковых автомобилей сегодня маловероятен, совершенно точно необходимо усиливать контроль за техосмотром автобусов и грузовиков, перевозящих опасные грузы, заключил Игорь Моржаретто.