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В Ивановской области после ДТП разлилось почти 2,5 тонны топлива
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В Ивановской области после ДТП разлилось почти 2,5 тонны топлива 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Почти 2,5 тонны топлива разлилось на обочину после дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза в Ивановской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
"В Приволжском районе Ивановской области на трассе «Иваново — Кострома» у деревни Толпыгино зарегистрировано ДТП с участием бензовоза. По предварительной информации, 45-летний житель Санкт-Петербурга на автомобиле Ssang Yong, двигался в сторону Приволжска и при выполнении обгона совершил столкновение с обгоняемым и поворачивающим налево бензовозом. В результате ДТП бензовоз опрокинулся и съехал в кювет. На обочину вылилось почти 2,5 тонны дизельного топлива", — сказали в пресс-службе.
По данным УМВД по Ивановской области, в результате аварии никто не пострадал.
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