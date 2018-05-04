ГИБДД проведет сегодня рейд «Нетрезвый водитель» 

За четыре месяца сотрудники ведомства отстранили от управления 262 нетрезвых водителя.
4 мая в Петрозаводске пройдет рейд «Нетрезвый водитель». По информации городской Госавтоинспекции, за четыре месяца автоинспекторы столицы Карелии отстранили от управления 262 нетрезвых водителя, из них 33 — сели за руль в состоянии опьянения повторно. Это нарушение представляет серьезную угрозу безопасности участников дорожного движения, отмечают в ведомстве.
В Госавтоинспекции призывают сообщать о нарушениях ПДД, в том числе об управлении в состоянии опьянения нарядам ДПС или в дежурную часть города по телефонам: 71-59-00, 78-44-44 или с мобильного на короткий номер 102.
По материалам: ptzgovorit.ru