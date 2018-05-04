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Рязанка взыскала с дорожников 500 тысяч рублей за поврежденный Mercedes
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Рязанка взыскала с дорожников 500 тысяч рублей за поврежденный Mercedes 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Приставы исполнили решение суда о взыскании с крупного рязанского подрядчика 500 тысяч рублей в счет компенсации ущерба, причиненного в результате ДТП, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Установлено, что автомобиль рязанки Mercedes Benz ML 350 под управлением ее знакомого попал в ДТП на территории Рязанской области. Машина ехала по правилам дорожного движения по мосту через пруд. Технически исправный автомобиль неожиданно попал в выбоину на асфальте. Дорожных знаков, указывающих на наличие препятствия или направление его объезда на данном участке дороги не было. Женщина была вынуждена обратиться в суд за защитой своих имущественных прав.
В судебном заседании было установлено, что размеры ямы в районе моста через реку, в которую попал автомобиль рязанки, значительно превышали предельно допустимые размеры, установленные ГОСТом. Также суд установил, что подрядчик не исполнил обязательства по надлежащему содержанию дорожных покрытий и не обеспечил безопасность дорожного движения. В этой связи, рассмотрев все материалы дела, Октябрьский районный суд исковые требования удовлетворил и выдал исполнительный документ о взыскании с подрядной организации 500 тысяч рублей в счет компенсации ущерба, причиненного в результате ДТП, а также возмещении судебных расходов на сумму 500 тысяч рублей.
В связи с тем, что вступившее в законную силу решение суда подрядчик не исполнил, рязанка предъявила исполнительный лист о взыскании денег для принудительного исполнения в Отдел судебных приставов. Руководитель организации был предупрежден, что в случае неисполнения должником требования исполнительного документа в срок, установленный для его добровольного исполнения, с юридического лица также будет взыскан исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы долга.
Опасаясь дополнительных убытков на уплату исполнительского сбора, руководитель должника погасил задолженность перед рязанкой в полном объеме.
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