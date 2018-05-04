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Двенадцать больших автобусов пустят из аэропорта Платов в Ростов на время ЧМ-2018
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Двенадцать больших автобусов пустят из аэропорта Платов в Ростов на время ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Доставку пассажиров из аэропорта Платов в Ростов-на-Дону во время чемпионата мира по футболу помимо автобусов-шаттлов будут осуществлять 12 автобусов большой вместимости, сообщил журналистам в пятницу министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
"В Платов будут запущены 12 автобусов большой вместимости. Кроме того, там также будут работать шаттлы по двум маршрутам", — сказал Иванов.
По его словам, автобусы большой вместимости запустят 1 июня. «Они будут отходить от Привокзальной площади [у главного железнодорожного вокзала Ростова-на— Дону]», — добавил министр.
Построенный к чемпионату мира по футболу ростовский аэропорт Платов открылся 7 декабря 2017 года, он расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. В настоящее время добраться в аэропорт можно автобусами малой вместимости, курсирующими по двум маршрутам из Ростова, а также на такси и личном транспорте.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
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