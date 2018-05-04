Беспилотные автомобили начнут испытывать между Москвой и Петербургом

ЦХИНВАЛ, 4 мая — Sputnik . В рамках реализации плана мероприятий «Автонет» Национальной технологической инициативы госкомпания «Автодор» должна до 30 ноября текущего года начать тестирование беспилотных автомобилей на участке автотрассы М11 «Москва-Санкт‐Петербург», сообщают "Известия" . Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

Разработчики проекта развития беспилотного движения в стране планируют организовать на трассе Москва-Санкт-Петербург движение с помощью беспилотных транспортных средств по отдельной выделенной полосе. Согласно задумке, беспилотники будут запущены в продажу уже к 2025 году.

Участок для беспилотного транспорта на скоростной автодороге «Автодор» должны выбрать до 29 июня текущего года.