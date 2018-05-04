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Беспилотные автомобили начнут испытывать между Москвой и Петербургом
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Беспилотные автомобили начнут испытывать между Москвой и Петербургом 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 4 мая — Sputnik. В рамках реализации плана мероприятий «Автонет» Национальной технологической инициативы госкомпания «Автодор» должна до 30 ноября текущего года начать тестирование беспилотных автомобилей на участке автотрассы М11 «Москва-Санкт‐Петербург», сообщают "Известия". Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Разработчики проекта развития беспилотного движения в стране планируют организовать на трассе Москва-Санкт-Петербург движение с помощью беспилотных транспортных средств по отдельной выделенной полосе. Согласно задумке, беспилотники будут запущены в продажу уже к 2025 году.
Участок для беспилотного транспорта на скоростной автодороге «Автодор» должны выбрать до 29 июня текущего года.
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