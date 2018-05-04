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Иногда они возвращаются: яма на улице Татьяны Снежиной снова появилась на дороге
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Иногда они возвращаются: яма на улице Татьяны Снежиной снова появилась на дороге 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Яма, ставшая причиной нескольких ДТП в конце марта, была заделана сразу после публикации новости об этом на НГС. Сегодня читатель сообщил, что опасная яма снова появилась на том же самом месте.
«Ну вот сейчас темное время суток, дождь, мокрый асфальт отражает свет фар и яму не видно. Сейчас в окно посмотрел: машины прыгают на яме этой земляной, а размоет её ещё и цеплять бамперами начнут… Кто-то тормозит перед ней резко в повороте, создаёт аварийную ситуацию, сзади автомобиль может не успеть затормозить, потому, что в повороте это (яма)», — сообщил корреспонденту НГС очевидец Антон Петров. Он также сообщил, что неподалеку от этого места, на перекрёстке улиц Волочаевской и Высоцкого, есть еще одна опасная яма.
Несколько дней назад НГС. НОВОСТИ сообщали о другой опасности, поджидающей автомобилистов на дороге — отрытых люках подземных коммуникаций.
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