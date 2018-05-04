Пробки на столичных дорогах оцениваются в четыре балла

Так, на МКАД образовались затруднения в районе Ховрино, Строгино, Кунцево, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Бирюлево Восточное, Зябликово, Капотня, Котельники, Новокосино, Ивановское, Измайлово, Гольяново. Также есть заторы на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов при выезде из города.

В пределах магистрали, основные затруднения образовались на Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, Звенигородском шоссе, Кутузовском проспекте, ул. Обручева, ул. Профсоюзная, Ленинском проспекте, Каширском шоссе, Пролетарском проспекте, ул. Люблинская, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира.

На Третьем транспортном кольце есть небольшие затруднения в районах Хамовники, Даниловский, Южнопортовый, Беговой, Савеловский.

В центре города есть заторы на Москворецкой, Серебрянической, Дербеневской, Шлюзовой набережной, на улицах в районе ЦУМа , ул. Большая Дмитровка, Богоявленском пер., ул. Ильинка, Яузском бульваре.

Уточняется, что к 21:00 загруженность дорог составит два балла.