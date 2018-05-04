Ещё
Пробки на столичных дорогах оцениваются в четыре балла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пробки на столичных дорогах оцениваются в четыре балла 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Так, на МКАД образовались затруднения в районе Ховрино, Строгино, Кунцево, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Бирюлево Восточное, Зябликово, Капотня, Котельники, Новокосино, Ивановское, Измайлово, Гольяново. Также есть заторы на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов при выезде из города.
В пределах магистрали, основные затруднения образовались на Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, Звенигородском шоссе, Кутузовском проспекте, ул. Обручева, ул. Профсоюзная, Ленинском проспекте, Каширском шоссе, Пролетарском проспекте, ул. Люблинская, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира.
На Третьем транспортном кольце есть небольшие затруднения в районах Хамовники, Даниловский, Южнопортовый, Беговой, Савеловский.
В центре города есть заторы на Москворецкой, Серебрянической, Дербеневской, Шлюзовой набережной, на улицах в районе ЦУМа, ул. Большая Дмитровка, Богоявленском пер., ул. Ильинка, Яузском бульваре.
Уточняется, что к 21:00 загруженность дорог составит два балла.
Агентство «Москва»: последние новости
Водитель Chervrolet сбил пешехода на севере Москвы и скрылся с места аварии Источник: Извозчик повозки с туристами из Китая врезался в дерево в парке «Коломенское» Автобусы №385, 866 и 804 будут следовать по измененному маршруту 5 мая из-за праздничных мероприятий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»317
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
В России изменились правила техосмотра
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады370
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение