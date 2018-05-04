Три человека погибли в РФ в ДТП с микроавтобусом, в котором перевозили осужденных 

Санкт-Петербург, 4 мая /Синьхуа/ — Три человека погибли в Ленинградской области РФ в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом Федеральной службы исполнения наказаний РФ /ФСИН/, в котором перевозили осужденных.
По сообщению местных СМИ, в микроавтобусе ФСИН находились четыре сотрудника и пять осужденных. По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение.
Двое из погибших — осужденные, также на месте скончался водитель грузового автомобиля. —0—