Три человека погибли в РФ в ДТП с микроавтобусом, в котором перевозили осужденных

По сообщению местных СМИ, в микроавтобусе ФСИН находились четыре сотрудника и пять осужденных. По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение.

Двое из погибших — осужденные, также на месте скончался водитель грузового автомобиля. —0—