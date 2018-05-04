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На севере Москвы водитель Chevrolet сбил пешехода и скрылся с места аварии
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На севере Москвы водитель Chevrolet сбил пешехода и скрылся с места аварии 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Ведётся розыск водителя.
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