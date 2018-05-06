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В Подмосковье столкнулись грузовик и маршрутка
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В Подмосковье столкнулись грузовик и маршрутка 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Пушкинском районе Подмосковья столкнулись грузовик и маршрутка. Пострадали четверо взрослых и двое детей. Все они, как сообщает агентство «Интерфакс», находятся в состоянии средней тяжести. Причины происшествия устанавливаются.
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