В Подмосковье столкнулись грузовик и маршрутка

В Пушкинском районе Подмосковья столкнулись грузовик и маршрутка. Пострадали четверо взрослых и двое детей. Все они, как сообщает агентство «Интерфакс», находятся в состоянии средней тяжести. Причины происшествия устанавливаются.