Водитель маршрутки избил пассажира за неполную оплату проезда в Подмосковье

Житель подмосковного Щелкова отказался платить полную стоимость проезда в маршрутке и за это был наказан водителем.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», водитель избил пассажира прямо в салоне на глазах у пассажиров.

Потерпевший не хотел платить полную стоимость проезда, так как проехал всего несколько остановок и по тарифу должен был заплатить лишь часть, но водитель считал по-другому. Педантичность пассажира взбесила водителя. Он отвесил мужчине несколько оплеух, после чего с позором выставил из маршрутки. На помощь водителю также подоспел диспетчер, который обругал пассажира грубыми словами. Но пострадавший успел заснять этот инцидент на мобильник.

В ГУП МО «Мострансавто» уже приняли меры и уволили водителя-драчуна.

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