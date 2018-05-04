Ещё
Водитель маршрутки избил пассажира за неполную оплату проезда в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель маршрутки избил пассажира за неполную оплату проезда в Подмосковье 

Свободная пресса 35 минут назад
Житель подмосковного Щелкова отказался платить полную стоимость проезда в маршрутке и за это был наказан водителем.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», водитель избил пассажира прямо в салоне на глазах у пассажиров.
Потерпевший не хотел платить полную стоимость проезда, так как проехал всего несколько остановок и по тарифу должен был заплатить лишь часть, но водитель считал по-другому. Педантичность пассажира взбесила водителя. Он отвесил мужчине несколько оплеух, после чего с позором выставил из маршрутки. На помощь водителю также подоспел диспетчер, который обругал пассажира грубыми словами. Но пострадавший успел заснять этот инцидент на мобильник.
В ГУП МО «Мострансавто» уже приняли меры и уволили водителя-драчуна.
Новости происшествий: В Подмосковье избили мальчика из-за места в маршрутке
Свободная пресса: последние новости
Грузовик протаранил автозак в Ленобласти, двое осужденных погибли В Чили автобус с военными рухнул в реку Водитель легковушки трижды въехал в толпу в Уэльсе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»317
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
В России изменились правила техосмотра
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады370
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение