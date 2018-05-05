В Татарстане байкеры могут стать внештатными госавтоинспекторами

По мнению начальника Управления ГИБДД МВД по Татарстану, из байкеров можно было бы собрать спецотряд в общественном дивизионе инспекции. При этом их полномочия не отличались бы от тех, что имеют рядовые госавтоинспекторы.

Ленар Габдурахманов также напомнил, что сообщать в ГИБДД об опасном транспорте на дорогах могут и мотоциклисты, не участвующие в рейдах. Ведь законодательство позволяет привлекать граждан к сотрудничеству с Госавтоинспекцией на внештатной основе.