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В Праге произошло ДТП с польскими туристами
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В Праге автобус с польскими туристами столкнулся с грузовиком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Flickr / Daniel Juřena
Автобус с польскими туристами столкнулся в пятницу с грузовиком на юго-западной окраине Праги, легко ранены 4 туриста, водитель автобуса в тяжелом состоянии доставлен вертолетом в больницу, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Петр Свобода.
"На 1-ом километре скоростной магистрали Прага-Пльзень автобус с польскими туристами на большой скорости врезался в заднюю часть затормозившего перед ним грузовика. Более всего пострадал водитель автобуса, который доставлен в больницу, 4 пассажира получили небольшие ранения. Пожарные и транспортники наводят порядок на магистрали", — сказал Свобода.
Полиция полностью перекрыла движение на магистрали в сторону Праги, в сторону Пльзеня машины движутся по одной полосе. Поскольку авария произошла вечером в "час пик" на загруженном автомобилями направлении, практически по всей Праге образовался транспортный коллапс. На магистрали Прага-Пльзень при въезде в столицу машины также стоят в многокилометровых пробках.
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