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Маршруты наземного транспорта изменятся в Солнцево 8-9 мая из-за праздничных мероприятий
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Маршруты наземного транспорта изменятся в Солнцево 8-9 мая из-за праздничных мероприятий 

Агентство «Москва» 19 минут назад
В столичном районе Солнцево 8 и 9 мая 2018 г. изменятся маршруты наземного транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением праздничных мероприятий в районе Солнцево 8 и 9 мая 2018 г. изменяются маршруты наземного транспорта», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, 8 мая с 9:30 до окончания мероприятий автобусы №32 будет следовать между 2-м микрорайоном Солнцево и остановкой «Солнцевский отдел ЗАГС» на Боровском шоссе — в обоих направлениях по ул. Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта); автобусы №689 — от 2-го микрорайона Солнцево — по ул. Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта); автобусы №695 — между остановкой «Солнцевский отдел ЗАГС» на Боровском шоссе и ул. Щорса — в обоих направлениях по ул. Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта); автобусы №718 — в обоих направлениях по ул. Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта); автобусы №729 — в обоих направлениях по ул. Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта); автобусы №752 — после остановки «ул. Главмосстроя, д. 3» — по Солнцевскому проспекту и ул. 50 лет Октября, далее своим маршрутом в обратном направлении.
Кроме того, 9 мая с 10:00 до окончания мероприятий автобусы №793 будут следовать в обоих направлениях по ул. Производственная и Боровскому шоссе (вместо ул. Богданова). С 13:00 до окончания мероприятий автобусы №32 будут следовать в обоих направлениях по Боровскому шоссе, без заезда на ул. 50 лет Октября и Солнцевский проспект; автобусы №518 — в обоих направлениях по ул. Волынская и ул. 50 лет Октября (вместо ул. Щорса и ул. Главмосстроя); автобусы №686 — от станции «Солнечная» до 5-го микрорайона Солнцево по ул. Авиаторов, без заезда на ул. Щорса, Солнцевский проспект и ул. Волынская; автобусы №689 — от станции «Солнечная» до 5-го микрорайона Солнцево, в обоих направлениях по ул. Попутная, Боровскому шоссе, ул. Богданова и ул. Главмосстроя, вновь по Боровскому шоссе, ул. 50 лет Октября, ул. Волынская и ул. Авиаторов; автобусы №695 — от станции «Солнечная» до 5-го микрорайона Солнцево, в обоих направлениях по ул. Производственная и ул. Авиаторов; автобусы №718 — в обоих направлениях по ул. Авиаторов и ул. Производственная (вместо ул. Щорса, Солнцевского проспекта и ул. Богданова); автобусы №729 -в обоих направлениях по ул. Авиаторов (вместо ул. Волынская, Солнцевского проспекта, ул. Богданова и Боровского шоссе); автобусы №734 — в обоих направлениях по ул. 50 лет Октября и ул. Волынская (вместо ул. Богданова, ул. Производственная и ул. Щорса); автобусы №752 — односторонним кольцом по ул. Производственная, ул. Авиаторов, ул. Волынская и ул. 50 лет Октября, затем обратно своим маршрутом (вместо ул. Богданова, Солнцевского проспекта и ул. Главмосстроя); автобусы №856 — в обоих направлениях по ул. 50 лет Октября (вместо Солнцевского проспекта и ул. Главмосстроя); автобусы №862 — в обоих направлениях по ул. 50 лет Октября (вместо ул. Главмосстроя и Солнцевского проспекта).
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