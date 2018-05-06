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Эксперт: прохождение техосмотра автомобилей в РФ — бессмысленно
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Эксперт: прохождение техосмотра автомобилей в РФ — бессмысленно 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Известный автомобильный эксперт Петр Шкуматов в беседе с нашими коллегами из издания «Газета.ру» выразил мнение, что технический осмотр автомобилей в России в нынешнем виде не решает проблем с обеспечением безопасности транспортных средств.
По словам господина Шкуматова, согласно статистике большая часть из дорожно-транспортных происшествий в России происходит из-за отказа тормозных механизмов автомобилей и повреждений колес, но при проверке автомобилей на стенде такого рода неисправности выявить практически невозможно. По этой причине эксперт считает, что в нынешнем виде техосмотр в России является «никому не нужным».
В качестве альтернатив Шкуматов приводит опыт Великобритании, где технический осмотр проводят сразу после смены владельца автомобиля.
Напомним, что 4 мая в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств, согласно которым отныне операторы ТО не имеют права отказать в выдаче диагностической карты автомобилю даже в том случае, если были выявлены его неисправности.
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