Эксперт: прохождение техосмотра автомобилей в РФ — бессмысленно

Известный автомобильный эксперт Петр Шкуматов в беседе с нашими коллегами из издания «Газета.ру» выразил мнение, что технический осмотр автомобилей в России в нынешнем виде не решает проблем с обеспечением безопасности транспортных средств.

По словам господина Шкуматова, согласно статистике большая часть из дорожно-транспортных происшествий в России происходит из-за отказа тормозных механизмов автомобилей и повреждений колес, но при проверке автомобилей на стенде такого рода неисправности выявить практически невозможно. По этой причине эксперт считает, что в нынешнем виде техосмотр в России является «никому не нужным».

В качестве альтернатив Шкуматов приводит опыт Великобритании, где технический осмотр проводят сразу после смены владельца автомобиля.

Напомним, что 4 мая в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств, согласно которым отныне операторы ТО не имеют права отказать в выдаче диагностической карты автомобилю даже в том случае, если были выявлены его неисправности.