Российский ТОП-10 популярных кроссоверов за первый квартал

Согласно отчета автоаналитиков «Автостата», в период январь-март российские автолюбители стали обладателями 157229 новеньких кроссоверов, превысив на четверть прошлогодние показатели.

В марте в сегменте SUV было реализовано 62261 автомобиль обсуждаемого сегмента (+17,4%). По статистике первого квартала доля SUV на российском авторынке — 42%.

В обсуждаемом периоде мега популярной стала автомодель Hyundai Creta. Таких автомобилей было распродано 15764 экземпляра (+39%). Второй результат у автомодели Renault Duster . Французские кроссоверы выбрали 10270 российских автолюбителей.

Третьей стала еще одна автомодель вышеназванного автобренда — Renault Kaptur . Эти автомобили приобрели 7659 раз (+27,5%).