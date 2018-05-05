Ещё
Сообразительный лев догадался, как открыть дверь машины с людьми: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сообразительный лев догадался, как открыть дверь машины с людьми: видео 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Умный хищник изучил автомобиль с туристами и догадался, зачем в двери машины нужна ручка.
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен лев, пытающийся открыть дверь автомобиля. Инцидент случился в Национальном парке «Крюгер» в ЮАР, видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале заповедника.
На видео запечатлена дорога, едущие по ней машины и молодой хищник, прогуливающийся вдоль трассы. В какой-то момент лев заинтересовался легковым автомобилем и попытался проникнуть внутрь. Он обнюхал машину и изучил дверь багажника.
Находящиеся в автомобиле туристы спокойно рассматривали льва до тех пор, пока зверь не догадался о предназначении ручки двери, схватил ее зубами и потянул. Пассажиры едва успели заблокировать дверь. После демонстрации интеллекта животным туристы сочли за благо поскорее уехать, не дожидаясь, пока лев изобретет другой способ попасть внутрь автомобиля.
ТК «Звезда»: последние новости
Очевидцы сняли на видео медвежонка с медведицей, бегающих на трассе в Иркутской области На трассе Тюмень - Омск столкнулись большегруз и пассажирский автобус В Уэльсе водитель авто три раза протаранил толпу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
В России изменились правила техосмотра
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»399
Неудачная афера: «дизельгейт» дошел до верхушки
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение