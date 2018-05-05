Сообразительный лев догадался, как открыть дверь машины с людьми: видео

Умный хищник изучил автомобиль с туристами и догадался, зачем в двери машины нужна ручка.

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен лев, пытающийся открыть дверь автомобиля. Инцидент случился в Национальном парке «Крюгер» в ЮАР, видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале заповедника.

На видео запечатлена дорога, едущие по ней машины и молодой хищник, прогуливающийся вдоль трассы. В какой-то момент лев заинтересовался легковым автомобилем и попытался проникнуть внутрь. Он обнюхал машину и изучил дверь багажника.

Находящиеся в автомобиле туристы спокойно рассматривали льва до тех пор, пока зверь не догадался о предназначении ручки двери, схватил ее зубами и потянул. Пассажиры едва успели заблокировать дверь. После демонстрации интеллекта животным туристы сочли за благо поскорее уехать, не дожидаясь, пока лев изобретет другой способ попасть внутрь автомобиля.