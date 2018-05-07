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Под Орлом мопед врезался в автобус и загорелся: погиб 17-летний парень
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Под Орлом мопед врезался в автобус и загорелся: погиб 17-летний парень 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
При столкновении мопеда «Орион» и автобуса Mercedes в Орловской области погиб 17-летний парень, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария случилась 5 мая в 00.55 на 438 км трассы М-2 «Крым». 47-летний водитель автобуса ехал со стороны Курска в сторону Орла, в районе 437 км + 878 м он столкнулся с мопедом, на котором находились парни 17 и 16 лет. Мопед ехал перпендикулярно автобусу со стороны автостанции села Тросна.
В результате ДТП 17-летний юноша погиб на месте до приезда скорой помощи, а 16-летнего парня с травмами госпитализировали в Троснянскую ЦРБ. Подростки ехали на мопеде без шлемов.
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