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В Орловской области в ДТП с автобусом погиб 18-летний мотоциклист
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В Орловской области в ДТП с автобусом погиб 18-летний мотоциклист 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью, 5 мая, в районе 437 км федеральной трассы М-2 «Крым» в Орловской области.
По информации пресс-службы регионального УМВД, около часа ночи автобус «Мерседес» под управлением 47-летнего водителя столкнулся с мотоциклом «Ирбис», которым управлял 18-летний парень.
В результате аварии мотоциклист скончался на месте, а 16-летний пассажир был травмирован. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.
Сообщение В Орловской области в ДТП с автобусом погиб 18-летний мотоциклист появились сначала на РИА 57.
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