В Орловской области в ДТП с автобусом погиб 18-летний мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью, 5 мая, в районе 437 км федеральной трассы М-2 «Крым» в Орловской области. По информации пресс-службы регионального УМВД, около часа ночи автобус « Мерседес » под управлением 47-летнего водителя столкнулся с мотоциклом «Ирбис», которым управлял 18-летний парень. В результате аварии мотоциклист скончался на месте, а 16-летний пассажир был травмирован. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД . По факту аварии проводится проверка. Сообщение В Орловской области в ДТП с автобусом погиб 18-летний мотоциклист появились сначала на РИА 57.