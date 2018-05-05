Во Владивостоке обманули приезжего покупателя японского автомобиля

В полицию с заявлением о мошеннических действиях обратился уроженец Северной Осетии, пострадавший от действий малознакомого мужчины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах . Гражданин рассказал, что приехал в Приморье специально для заказа автомобиля из Японии.

В этом деле ему обещал помочь малознакомый гражданин, который обещал в короткие сроки оформить сделку и привезти необходимую машину.

После обсуждения всех условий соглашения потерпевший передал мужчине 700 тысяч рублей и стал ждать. Когда все обговоренные сроки истекли, он попытался связаться с продавцом, но последний больше не выходил на связь и отключил телефон.

Потерпевший понял, что его обманули, поэтому обратился за помощью в полицию. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.