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Во Владивостоке обманули приезжего покупателя японского автомобиля
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Во Владивостоке обманули приезжего покупателя японского автомобиля 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В полицию с заявлением о мошеннических действиях обратился уроженец Северной Осетии, пострадавший от действий малознакомого мужчины, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Гражданин рассказал, что приехал в Приморье специально для заказа автомобиля из Японии.
В этом деле ему обещал помочь малознакомый гражданин, который обещал в короткие сроки оформить сделку и привезти необходимую машину.
После обсуждения всех условий соглашения потерпевший передал мужчине 700 тысяч рублей и стал ждать. Когда все обговоренные сроки истекли, он попытался связаться с продавцом, но последний больше не выходил на связь и отключил телефон.
Потерпевший понял, что его обманули, поэтому обратился за помощью в полицию. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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