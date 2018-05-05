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На площади в Уфе перевернулась иномарка
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На площади в Уфе перевернулась иномарка 

ufa1.ru 37 минут назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром жителей Черниковки разбудил звук бьющегося стекла и скрежет железа. Выглянув в окно, уфимцы увидели, как на площади прямо перед ДК имени Орджоникидзе лежит перевернутая иномарка. Фото с места ЧП выложили участники сообщества «БашДТП».
— Все произошло около половины девятого, сначала приехали пожарные, потом скорая и следом сотрудники ГИБДД. Вроде достали паренька, насколько он пострадал, не знаю, — рассказала Виктория.
По предварительной информации, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и не справился с управление машины. Что произошло на самом деле, предстоит установить дорожным полицейским, которые работают на месте. Информация о состоянии здоровья водителя уточняется.
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