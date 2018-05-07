Фура с лопнувшим колесом улетела в кювет на трассе под Новосибирском

Днём 7 мая на автодороге Р-256 у длинномера лопнуло колесо — в результате ДТП фура оказалась в кювете.

Авария случилась около 15:00 на 73 километре автодороги Р-256.

«Грузовик «Скания» следовал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. В пути следования произошёл разрыв переднего левого колеса, в результате чего большегруз допустил съезд кювет», — описал ситуацию координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев

По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал.

Утром стало известно, что на подъезде к Новосибирску со стороны Ордынского шоссе опрокинулась фура с песком, водителю понадобилась помощь врачей.