На трассе под Новосибирском столкнулись грузовики, один перевозил горючее

Два грузовика попали в аварию и сошли с трассы в Новосибирской области.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло недалеко от райцентра Коченёво. Слетевшие с трассы грузовики перекрыли дорогу, причем один из них — тягач — перевозил в цистерне огнеопасное содержимое. Возгорания не произошло, но большегрузы развернуло в сторону, один из грузовиков съехал в кювет. Водители отделались испугом, а вот большегрузам теперь потребуется время, чтобы вернуться на дорогу.