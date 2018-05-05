Ещё
На трассе под Новосибирском столкнулись грузовики, один перевозил горючее
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе под Новосибирском столкнулись грузовики, один перевозил горючее 

АиФ-Новосибирск 37 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Два грузовика попали в аварию и сошли с трассы в Новосибирской области.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло недалеко от райцентра Коченёво. Слетевшие с трассы грузовики перекрыли дорогу, причем один из них — тягач — перевозил в цистерне огнеопасное содержимое. Возгорания не произошло, но большегрузы развернуло в сторону, один из грузовиков съехал в кювет. Водители отделались испугом, а вот большегрузам теперь потребуется время, чтобы вернуться на дорогу.
Причины происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ДПС. Движение на участке трассы, где произошло жесткое ДТП, ограничено.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Водитель сбил школьника, от удара ребенок сломал ногу На Северном объезде ночью насмерть сбили пешехода Иномарка сбила женщину и устроила массовое ДТП в мегаполисе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»410
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
В России изменились правила техосмотра
Неудачная афера: «дизельгейт» дошел до верхушки1
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады371
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение