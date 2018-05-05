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Автономный микроавтобус Waymo попал в аварию
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Автономный микроавтобус Waymo попал в аварию 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Микроавтобус от компании Waymo, двигавшись в автономном режиме, столкнулся с другим автомобилем. Все произошло в США.
Инцидент произошел в американском городе Чандлер (штат Аризона). По словам представителей местной полиции, автономный микроавтобус Waymo не был виновником аварии.
Ее спровоцировала Honda, которая пересекла соседнюю полосу движения. В результате столкновения номинальный водитель Waymo получил незначительные повреждения.
Также известно, что к дорожному происшествию мог быть причастен третий автомобиль. По данным полицейских он выехал на трассу вопреки запрещающему сигналу светофора и создал аварийную обстановку.
В США это уже второй инцидент за год с участием самоходных автомобилей. Первый случай произошел в марте в той же Аризоне.
Тогда Volvo XC60, курируемый Uber, смертельно травмировал пешехода в темное время суток. После этого события Uber временно приостановила испытания своих самоходных автомобилей.
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