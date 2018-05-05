Автономный микроавтобус Waymo попал в аварию

Микроавтобус от компании Waymo, двигавшись в автономном режиме, столкнулся с другим автомобилем. Все произошло в США.

Инцидент произошел в американском городе Чандлер (штат Аризона). По словам представителей местной полиции, автономный микроавтобус Waymo не был виновником аварии.

Ее спровоцировала Honda , которая пересекла соседнюю полосу движения. В результате столкновения номинальный водитель Waymo получил незначительные повреждения.

Также известно, что к дорожному происшествию мог быть причастен третий автомобиль. По данным полицейских он выехал на трассу вопреки запрещающему сигналу светофора и создал аварийную обстановку.

В США это уже второй инцидент за год с участием самоходных автомобилей. Первый случай произошел в марте в той же Аризоне.