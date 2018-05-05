В двух перевернувшихся автомобилях погибли двое жителей Башкирии 

Два автомобиля опрокинулись в кювет, погибли двое молодых мужчин в ДТП в Белорецком и Чишминском районах. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкириии Динар Гильмутдинов. Первое ДТП произошло ночью в Белорецком районе. На 219 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк уфимец вёл автомобиль «Лада Гранта», но не вписался в правый поворот. Машина с тремя людьми опрокинулась в кювет. В результате 32-летний пассажир, который сидел в заднем кресле, скончался от тяжёлых травм. Второй пассажир, 50-летний мужчина, с множеством ушибов госпитализирован. Сам водитель Лады в аварии не пострадал. Второе ДТП случилось в Чишминском районе на 1419 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По словам Динара Гильмутдинова, 21-летний житель Благоварского района за рулем «Дэу Нексия», по неизвестной на данный момент причине, допустил съезд автомобиля в правый кювет. Автомобиль перевернулся. Молодой водитель погиб на месте. За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 ДТП, в которых два человека погибли и 12 получили травмы.