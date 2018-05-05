Смертельная авария на трассе в Башкирии: легковушка улетела в кювет

В ночь с 4 на 5 мая в Белорецком на 219 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк уфимец за рулем «Лады-Гранты» не справился с управлением на участке дороги с правым поворотом и съехал в кювет.

Как удалось выяснить дорожным полицейским, после того как легковушка съехала с трассы, автомобиль закрутило, и он перевернулся.