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На Шарташе иномарка сбила 13-летнего подростка
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На Шарташе иномарка сбила 13-летнего подростка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вчера вечером на Шарташе иномарка сбила 13-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Проезжей напротив 269-го дома.
«Водитель машины Daewoo Matiz, двигаясь по Проезжей со стороны Норильской в сторону Губахинской, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомашины», — рассказали в отделеним пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
За рулём иномарки был 29-летний мужчина, он объяснил, что просто не увидел школьника, потому что тот резко выбежал на дорогу.
13-летнего мальчика увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушибы.
«Напомним пешеходам, что переход проезжей части дороги в неустановленном месте — одно из самых распространённых нарушений как среди взрослых, так и среди детей», — добавили в ГИБДД.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, записали его на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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