На Шарташе иномарка сбила 13-летнего подростка

Вчера вечером на Шарташе иномарка сбила 13-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Проезжей напротив 269-го дома.

«Водитель машины Daewoo Matiz , двигаясь по Проезжей со стороны Норильской в сторону Губахинской, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомашины», — рассказали в отделеним пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулём иномарки был 29-летний мужчина, он объяснил, что просто не увидел школьника, потому что тот резко выбежал на дорогу.

13-летнего мальчика увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушибы.

«Напомним пешеходам, что переход проезжей части дороги в неустановленном месте — одно из самых распространённых нарушений как среди взрослых, так и среди детей», — добавили в ГИБДД.

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