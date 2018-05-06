Несладкая жизнь: под Самарой перевернулся грузовик с пряниками

В Самарской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В субботу, 5 мая, около 3:30 на трассе М-5 водитель Freightliner въехал в стоявшие на обочины автомобили. Очевидцы разместили фотографии в группе «ДТП Самара».

— Между Сызранью и Тольятти большегруз с полуприцепом врезался в «Газель», ее откинуло в другую «Газель», а «Фрейтлайнер» сносит еще одну «Газель», — рассказал автор фото. — В итоге у одной из машин кузов всмятку, а из багажника другой фуры на дорогу высыпались пряники и печенье.

Кабину одного из грузовиков сильно смяло

В результате аварии пострадал водитель одной из «Газелей». Он получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.