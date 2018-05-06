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Несладкая жизнь: под Самарой перевернулся грузовик с пряниками
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Несладкая жизнь: под Самарой перевернулся грузовик с пряниками 

63.ru 25 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В субботу, 5 мая, около 3:30 на трассе М-5 водитель Freightliner въехал в стоявшие на обочины автомобили. Очевидцы разместили фотографии в группе «ДТП Самара».
— Между Сызранью и Тольятти большегруз с полуприцепом врезался в «Газель», ее откинуло в другую «Газель», а «Фрейтлайнер» сносит еще одну «Газель», — рассказал автор фото. — В итоге у одной из машин кузов всмятку, а из багажника другой фуры на дорогу высыпались пряники и печенье.
Кабину одного из грузовиков сильно смяло
В результате аварии пострадал водитель одной из «Газелей». Он получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.
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