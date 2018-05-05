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Опасный поворот: 5 человек пострадали при столкновении «Приоры» и «Калины» в Тольятти
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Опасный поворот: 5 человек пострадали при столкновении «Приоры» и «Калины» в Тольятти 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
В Тольятти произошло ДТП с пострадавшими. На пересечении улиц Победы и Комсомольской столкнулись автомобили «Приора» и «Калина».
— Это случилось в 22:30 в пятницу, 4 мая. По предварительной версии, водитель автомобиля «Калина» при повороте допустил столкновение с автомобилем «Приора», заканчивающим движение на перекрестке, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадали 5 человек. Это водитель автомобиля «Приора» и трое его пассажиров (взрослые мужчины), а также пассажир (взрослый мужчина) «Калины».
— Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. Также они проводят проверку по факту происшествия, — сообщили в областном управлении МВД.
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