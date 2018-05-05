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Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем в Петрозаводске
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Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем в Петрозаводске 

Карельские вести 23 минуты назад
Фото: Карельские вести
Авария произошла сегодня ранним утром на улице Лыжная в карельской столице.
Маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем сегодня, в субботу 5 мая, в 07:15 на улице Лыжной в Петрозаводске, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
Судя по кадрам, авария произошла, когда легковой автомобиль двигался задним ходом. В это же время автобус выезжал из разрыва в разделительной полосе, предназначенного для разворота.
О пострадавших не сообщается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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