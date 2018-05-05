Два легковых автомобиля столкнулись на улице Антикайнена

Авария произошла ночью в Петрозаводске.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена в пятницу, 4 мая, в 23:01, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент аварии.

Судя по кадрам, ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один участник ДТП совершал левый поворот на улицу Гоголя, а второй автомобиль двигался в прямом направлении. Транспортные средства получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.